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Разгром ВСУ в Курской области назвали переломным моментом конфликта

Разгром ВСУ в Курской области назвали переломным моментом конфликта

Депутат Госдумы Шеремет назвал разгром ВСУ в Курской области переломным моментом Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта.

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