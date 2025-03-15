Депутат Госдумы Шеремет назвал разгром ВСУ в Курской области переломным моментом Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной части Курской области переломным моментом конфликта.
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