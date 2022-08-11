Джокович может вернуться в топ-5 после «Мастерса» в Монреале

Стефанос Циципас выпадет из топ-5 рейтинга по итогам турнира в Монреале. Грек, сейчас занимающий пятую строчку, в первом матче проиграл Джеку Дрэйперу, и у него сгорят 350 очков за прошлогодний полуфинал.