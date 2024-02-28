В Тульской области обнаружили 165 фальшивых банкнот в 2023 году

По данным за минувший 2023 год в Тульской области сократилось число найденных фальшивых банкнот. При этом среди липовых денег все еще лидируют пятитысячные купюры, как передает пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии