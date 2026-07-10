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Регионы России

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Луис де ла Фуэнте высоко оценил игровые качества Лионеля Месси на ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте высоко оценил игровые качества Лионеля Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о 39-летнем форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, который отличился 8 голами и результативной передачей в пяти матчах чемпионата мира 2026 года.

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