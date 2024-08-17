Многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года Семьи, в которых трое и более детей, теперь могут рассчитывать на повышенную выплату в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, сообщает телеканал «Россия 1».
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