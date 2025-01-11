Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ТПП считают, что цены на бензин могут стать выше, чем говорил Байден

В ТПП считают, что цены на бензин могут стать выше, чем говорил Байден

Цены на нефть и нефтепродукты в США повысятся, но этот рост будет некритичным. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.

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