Экс-глава IBU Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами. Ранее он обжаловал приговор по делу о коррупции

Как сообщает Dagbladet, норвежец отказался от услуг Кристиана Йорта и Миккеля Гимсе. В апреле норвежский суд приговорил Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).