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Как в России наказали водочного олигарха Юрия Шефлера и почему его дети зарабатывают здесь миллионы

Как в России наказали водочного олигарха Юрия Шефлера и почему его дети зарабатывают здесь миллионы

В России в собственность государства перевели водочные заводы Юрия Шефлера. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС, © Shutterstock / FOTODOM / Aninna 2,8K прочтений Сегодня Из-за поддержки ВСУ Юрия Шефлера лишили российских заводов, где производили известную водку.

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