«Страж процветания» — как градус закипания

ДМИТРИЙ СЕДОВ Планируемая Пентагоном военная операция против йеменских хуситов может провалиться В ближайшее время глава Пентагона Ллойд Остин объявит о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.