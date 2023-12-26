«Страж процветания» — как градус закипания

ДМИТРИЙ СЕДОВ Планируемая Пентагоном военная операция против йеменских хуситов может провалиться В ближайшее время глава Пентагона Ллойд Остин объявит о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море.
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