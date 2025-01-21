HPE проводит расследование в связи с заявлением хакеров о взломе её систем Hewle...

HPE проводит расследование в связи с заявлением хакеров о взломе её системHewlett Packard Enterprise (HPE) подтвердила ресурсу ITPro, что начала расследование по поводу возможного взлома своих систем после публикации хакером IntelBroker на прошлой неделе заявления на форуме по утечке данных.
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