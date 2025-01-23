Tron готовится запустить USDD 2.0

15 января Джастин Сан объявил о запуске USDD 2.0 на блокчейне TRON. Новый стейблкоин будет предлагать годовую процентную ставку (APY) в 20%, при этом все выплаты процентов будут направляться на публичный и прозрачный адрес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии