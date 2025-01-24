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Приговорённые за пытки сотрудники тюремной больницы не смогли изменить приговор

Приговорённые за пытки сотрудники тюремной больницы не смогли изменить приговор

Областной суд оставил решение прежней инстанции без изменений.Ростовский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда по делу о пытках в туберкулёзном диспансере №19.

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