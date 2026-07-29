Вне закона? Дуров под следствием, Telegram под угрозой: мессенджеру могут изменить статус в России

В Госдуме допустили признание Telegram «террористическим ресурсом» на фоне дела Павла Дурова В России могут рассмотреть вопрос о признании мессенджера Telegram террористическим ресурсом, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.
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