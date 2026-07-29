ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

537 подписчиков

Вне закона? Дуров под следствием, Telegram под угрозой: мессенджеру могут изменить статус в России

Вне закона? Дуров под следствием, Telegram под угрозой: мессенджеру могут изменить статус в России

 В Госдуме допустили признание Telegram «террористическим ресурсом» на фоне дела Павла Дурова В России могут рассмотреть вопрос о признании мессенджера Telegram террористическим ресурсом, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии