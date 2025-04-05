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Царьград

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Глава Усть-Абаканского района: добровольцы помогают тушить пожары

Глава Усть-Абаканского района: добровольцы помогают тушить пожары

В Усть-Абаканском районе Хакасии ввели режим ЧС из-за пожаров. Глава района Елена Егорова сообщила о поддержке местных жителей в тушении огня в нескольких сельсоветах.

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