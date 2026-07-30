Ямпольская: в учебники литературы 9-11 классов войдут произведения об СВО

В новые учебники литературы 9-11 классов войдут произведения об СВО. Об этом сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская, рассказывая о ключевых решениях по гуманитарной повестке, включая русский язык, словари, кадетское образование и учебники по родным языкам.