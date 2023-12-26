Коммунальные службы Астрахани и музыкальный колледж получили дорогие подарки

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р накануне Нового года устроил раздачу подарков. Так, в пользование коммунальных служб города передали две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗа в максимальном оснащении и прицепной измельчитель деревьев (шредер).