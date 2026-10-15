Народный артист отмечает юбилей. Андрей Малахов и Николай Басков Предоставлено телеканалом "Россия"Ближайший выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия», который выйдет в эфир 17 октября, будет посвящен пятидесятилетнему юбилею певца и телеведущего Николая Баскова.
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