Народный артист отмечает юбилей. Андрей Малахов и Николай Басков Предоставлено телеканалом "Россия"Ближайший выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия», который выйдет в эфир 17 октября, будет посвящен пятидесятилетнему юбилею певца и телеведущего Николая Баскова.