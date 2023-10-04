Эксперт рассказал о причинах возобновления атак ВФУ на донецком направлении

Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) нужно, чтобы Россия сосредоточила в районе Артемовска максимум сил, отвлекая их с южного направления, где ВФУ рассматривают возможность форсировать Днепр, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
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