Эксперт рассказал о причинах возобновления атак ВФУ на донецком направлении

Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) нужно, чтобы Россия сосредоточила в районе Артемовска максимум сил, отвлекая их с южного направления, где ВФУ рассматривают возможность форсировать Днепр, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.