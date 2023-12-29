ВТБ внедрил аналитическое решение для развития эквайринга

Реклама. 4CQwVszH9pWvJdmn1ha Банк ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для обработки информации и проверки качества данных, используемых при подготовки управленческой и аналитической отчетности в рамках продукта «Эквайринг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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