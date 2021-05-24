В Госдуме назвали замену флага России на ЧМ-2021 провокацией властей Латвии

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о решении властей Риги убрать российский триколор с площади, где размещены флаги всех стран — участниц чемпионата мира по хоккею.
Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о решении властей Риги убрать российский триколор с площади, где размещены флаги всех стран — участниц чемпионата мира по хоккею.
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