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В Госдуме назвали замену флага России на ЧМ-2021 провокацией властей Латвии

В Госдуме назвали замену флага России на ЧМ-2021 провокацией властей Латвии

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о решении властей Риги убрать российский триколор с площади, где размещены флаги всех стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

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