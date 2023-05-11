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Россельхознадзор рассказал об основных причинах нарушений требований земельного законодательства

Россельхознадзор рассказал об основных причинах нарушений требований земельного законодательства

Основными проблемами, которые становятся впоследствии причинами нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, являются: сознательное бездействие правообладателей земельных участков (а именно земельные участки рассматриваются как объект недвижимости и изначально при приобретении лицом прав на земельные участки его использование для ведения сельского хозяйства или иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности) и часто отсутствие знаний об обязательных требованиях к использованию и охране объектов земельных отношений.

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