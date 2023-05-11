Россельхознадзор рассказал об основных причинах нарушений требований земельного законодательства

Основными проблемами, которые становятся впоследствии причинами нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, являются: сознательное бездействие правообладателей земельных участков (а именно земельные участки рассматриваются как объект недвижимости и изначально при приобретении лицом прав на земельные участки его использование для ведения сельского хозяйства или иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности) и часто отсутствие знаний об обязательных требованиях к использованию и охране объектов земельных отношений.