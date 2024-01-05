«Оставайтесь дома»: Россиян предупредили о всплеске заболеваний после новогодних выходных

Россиян предупредили о всплеске заболеваемости респираторными инфекциями после январских каникул. Об этом заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в разговоре с РИА Новости.
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