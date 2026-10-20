Inflation rates remain blistering high across the United States. The Bureau of Labor Statistics’s most recent Consumer Price Index, released last week, revealed numbers that were higher than most projections, indicating long-term pain for consumers and a nightmare election cycle for Donald Trump.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым