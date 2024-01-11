В Федерации хоккея Словакии жестко опровергли слухи о переговорах с ФХР

В Словакии отрицают всякие переговоры с Федерацией хоккея России о проведении товарищеских встреч. В Федерации хоккея Словакии назвали вымыслом информацию, согласно которой организация якобы ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командой России.
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