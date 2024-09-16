ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ответ на пост «Мужчины должны пожизненно платить алименты в размере 75% дохода»

Ответ на пост «Мужчины должны пожизненно платить алименты в размере 75% дохода»

Ладно, чем грозят такие закидоны уже много написали. Мало написали, как решить проблему демографии и сохранения семьи.

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Комментарии
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Валерия
Тогда уж еще проще, создать ферму искусственных маток, собирать с мужиков сперму( доноров негодной, сразу кастрировать, чтобы дебилов не выводить), а всем остальным пусть государство занимается. Да и еще, как в Спарте, всех больных и некачественных детенышей, уничтожать.
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3 час.
Вера Федорова
В принципе, и от доноров уже можно будет избавиться, как только они выработают свой ресурс. На кой ляд они нужны будут государству...☝️🤨
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2 час.
Вера Федорова
Хотела я посмотреть на автора, который бы прожил в деревне Протасово с тремя детьми и 50 сотками земли на 60 тысяч. Вот такие горе-писатели думают, что на селе живут пещерные люди, дикари. Ну да, им же ничего не нужно: ни школ, ни детсадов, ни клубов по интересам. Им не требуется ремонта и обустройства своего жилища, зачем им газ, водопровод, канализация. За двор сбегал, опорожнился, как в старые добрые времена, руки росой омыл, на костре картохи отварил, которую нарыл на своих немерянных сотках, и спать, как солнце скрылось)). Нет, уважаемый, жизнь в деревне нынче очень дорогая, начиная с того, что у людей нет работы, а отсюда и всё остальное. Не буду расписывать...смысла нет. Могу только сказать, было бы хорошо, народ не стремился бы в города. Проезжая по трассе, видим повсеместно опустевшие заброшенные деревни. Думается, не от сладкой жизни.
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1 час.

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