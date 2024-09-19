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Угроза нового века: новые инфекции могут унести жизни 39 миллионов людей к 2050 году

Угроза нового века: новые инфекции могут унести жизни 39 миллионов людей к 2050 году

Угроза нового века: новые инфекции могут унести жизни 39 миллионов людей к 2050 году Юлия ЧинковаЭксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили настораживающие данные о растущей устойчивости бактерий к антибиотикам.

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