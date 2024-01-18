Женская рота ВСУ заступила на позиции на кременском участке фронта

ВБ

Владимир Бурцев

Мыкола пише письмо до дому-Мамо! О цэ я сам бачив, як вони(кацапи) як так гахнули по нам, а Василь був з нею- с нашею соседкой Ганною,, так вид неи и йго тильки "пи-пи" и залишилось. Добре що я спизнився, то и посилать било би до дому ничого.