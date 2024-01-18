Состоящая из женщин рота зашла на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".
Женская рота ВСУ заступила на позиции на кременском участке фронта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Серж Серов
Уничтожать,ибо нехуй,меньше уродов рожать будут...
Ответить
17 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Мыкола пише письмо до дому-Мамо! О цэ я сам бачив, як вони(кацапи) як так гахнули по нам, а Василь був з нею- с нашею соседкой Ганною,, так вид неи и йго тильки "пи-пи" и залишилось. Добре що я спизнився, то и посилать било би до дому ничого.
Ответить
16 час.
С
Сергей
Все правильно! Мужиков уничтожили, куда же женщин девать?
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии