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Женская рота ВСУ заступила на позиции на кременском участке фронта

Состоящая из женщин рота зашла на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".

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Комментарии
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СС
Серж Серов
Уничтожать,ибо нехуй,меньше уродов рожать будут...
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17 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Мыкола пише письмо до дому-Мамо! О цэ я сам бачив, як вони(кацапи) як так гахнули по нам, а Василь був з нею- с нашею соседкой Ганною,, так вид неи и йго тильки &quot;пи-пи&quot; и залишилось. Добре що я спизнився, то и посилать било би до дому ничого.
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16 час.
С
Сергей
Все правильно! Мужиков уничтожили, куда же женщин девать?
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5 мин.

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