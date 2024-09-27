Невролог рассказал, как справиться с бессонницей без помощи лекарств

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, основатель форума «Ум, Красота, Любовь и Здоровье» в Москве Алексей Данилов в интервью рассказал «Известиям» 28 сентября об основных причинах бессонницы и о том, как на качество сна влияют питание и физическая активность.