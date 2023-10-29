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Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

Сергей Меликов, глава Дагестана, призвал жителей республики не поддаваться на провокации враждебных интернет-ресурсов, которые стремятся расколоть российское общество на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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