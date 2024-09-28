Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Aнатолий Райков Автор,а причём тут Россия сделавшая одну и туже ошибку?Начинай ошибки считать с Хрущёва.Потом с Горбачёва,а потом Ельцин закончил развал и доложил всё это в США.Делает ошибки не Россия,а жадные до денег буржуи,олигархи.А кто вступил в партию Единая Россия?Не по адресу обращение,это надо же Россию в ошибках обвинить,а буржуи получается в стороне?

Модест Получается, что интересы наших буржуйцев важнее интересов народа, а партия буржуйцев эти интересы ревностно охраняет, заваливая вождей соседних племён деньгами из налогов.