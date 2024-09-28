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Закон и Порядок

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Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Элиты Абхазии испугались: Конфликт с Россией связан с деньгами, но мы впервые не прогнулись

Элиты Абхазии опасаются воссоединения с Грузией и потому предъявляют претензии России, считает политолог Силаев.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Автор,а причём тут Россия сделавшая одну и туже ошибку?Начинай ошибки считать с Хрущёва.Потом с Горбачёва,а потом Ельцин закончил развал и доложил всё это в США.Делает ошибки не Россия,а жадные до денег буржуи,олигархи.А кто вступил в партию Единая Россия?Не по адресу обращение,это надо же Россию в ошибках обвинить,а буржуи получается в стороне?
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15 час.
Модест
Получается, что интересы наших буржуйцев важнее интересов народа, а партия буржуйцев эти интересы ревностно охраняет, заваливая вождей соседних племён деньгами из налогов.
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13 час.
ч
чвсатпкьл
(Россия довольствовалась только лояльностью руководства. Причём лояльностью исключительно на словах) почём продажа лояльности на российском политическом рынке, правда трудно определить характер и предназначение этого рынка. Но при этом полностью отсутствует лояльность к своей Конституции — тот тип, которого,  сожалению, пока не существует в России. 🤣😂
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6 час.

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