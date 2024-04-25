Президент Украины Владимир Зеленский собственноручно превратил страну в колонию Соединенных Штатов. Об этом 25 апреля заявил беспартийный член бундестага Роберт Фарле в ходе посвященного ужесточению антироссийских санкций в сельскохозяйственном секторе заседании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии