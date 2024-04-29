Савчук: бойцы «Центра» вывезли танк Abrams, его покажут на Поклонной горе

Российские бойцы вывезли из зоны боевых действий первый американский танк M1 Abrams. Руководитель пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил об эвакуации танка Abrams, поставленного Западом украинской армии, из зоны военных действий на авдеевском участке в ДНР.