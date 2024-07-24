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Закон, порядок, государство

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Опытные инструктора армейского корпуса ВВО учат тактической стрельбе военнослужащих на Сахалине

Опытные инструктора армейского корпуса ВВО учат тактической стрельбе военнослужащих на Сахалине

Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».

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