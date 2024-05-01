165-сильный кроссовер Chevrolet Tracker подешевел в России до уровня Lada Vesta Sportline

В России подешевел Chevrolet Tracker: если в середине февраля за топовую версию с 1,3-литровым 165-сильным турбомотором просили 2,3 млн рублей, то сейчас цена опустилась до 2,2 млн рублей — примерно столько же стоит Lada Vesta Sportline с мотором мощностью 118 л.