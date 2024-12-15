Момент удара дрона-камикадзе дальнего радиуса действия на базе легкомоторного самолета Aeroprakt A-22 по зданию ОМОН управления ФСВНГ России по Республике Чечня в Грозном.
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Момент удара дрона-камикадзе дальнего радиуса действия на базе легкомоторного самолета Aeroprakt A-22 по зданию ОМОН управления ФСВНГ России по Республике Чечня в Грозном.
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