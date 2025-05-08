Нюландер догнал Макдэвида в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Форвард «Торонто» набрал 13 очков в 8 матчах

«Торонто» победил «Флориду» (4:3, 2-0) во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Шведский форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отличился во втором периоде, продлив голевую серию до трех игр.
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