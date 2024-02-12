Армия Израила нанесла удары по городу Рафах

Он находится на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщила об атаке террористических объектов. Палестинцы заявляют о сотнях погибших и пострадавшихИзраиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа.
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