Год без войны: Лавров раскрыл, кто сорвал путь к миру на Украине

Конфликт на Украине мог закончиться еще год назад. Об упущенном шансе на мир сегодня жестко высказался глава российского МИД Сергей Лавров.
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