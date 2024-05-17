Победительница «Голоса» Соломахина призналась в романе с сыном певицы Полины Гагариной

Победительница «Голоса» Соломахина закрутила роман с сыном-подростком Полины Гагариной Победительница «Голоса» рассказала, как у нее завязались отношения с сыном российской певицы Полины Гагариной, которая по совместительству являлась одним из главных наставников в шоу.
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