Победительница «Голоса» Соломахина призналась в романе с сыном певицы Полины Гагариной

Победительница «Голоса» Соломахина закрутила роман с сыном-подростком Полины Гагариной Победительница «Голоса» рассказала, как у нее завязались отношения с сыном российской певицы Полины Гагариной, которая по совместительству являлась одним из главных наставников в шоу.