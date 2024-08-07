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«Турпром»: турецкий Эрзурум был поражен «болезнью» отсутствия туристов

«Турпром»: турецкий Эрзурум был поражен «болезнью» отсутствия туристов

Спад туристического потока в Турции ощущается и на курорте Эрзурум. Недавние данные от Управления культуры и туризма провинции показывают снижение числа посетителей за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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