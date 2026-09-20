Неизвестный плеснул вином в лицо премьеру Венгрии Мадьяру

Неизвестный мужчина плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру во время фестиваля, сообщил сам глава правительства на странице в социальной сети Facebook*.
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