Жители города просят убрать бродячих собак с улиц: " Подскажите куда обращаться насчёт бродячих собак, которые обитают на окраине ул.
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Жители города просят убрать бродячих собак с улиц: " Подскажите куда обращаться насчёт бродячих собак, которые обитают на окраине ул.