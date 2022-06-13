Царьград

4 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Как хорошо,когда крысы разбегаются)) меньше травить придётсяПевица Лолита Мил...
  • герман писарев
    надеюсь ЧКа не дремлетВ Крыму разберутс...
  • Алекссандр Тимоненко
    Поставки выгодны всем. Европа обновляет своё вооружение старое на новое. Америка богатеет на поставках оружия. Африка...Запросы Киева о п...

Евросоюзу не нужна 28-я страна. Почему туда не влезет Украина

Евросоюзу не нужна 28-я страна. Почему туда не влезет Украина

Эксперты издания поясняют: изначально в ЕС было всего шесть стран, теперь же их 27. С принятием каждой новой общие законы и уставы Евросоюза почти не менялись, а система управления усложнялась и, на данный момент, уже является слишком перегруженной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх