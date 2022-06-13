Евросоюзу не нужна 28-я страна. Почему туда не влезет Украина

Эксперты издания поясняют: изначально в ЕС было всего шесть стран, теперь же их 27. С принятием каждой новой общие законы и уставы Евросоюза почти не менялись, а система управления усложнялась и, на данный момент, уже является слишком перегруженной.
Эксперты издания поясняют: изначально в ЕС было всего шесть стран, теперь же их 27. С принятием каждой новой общие законы и уставы Евросоюза почти не менялись, а система управления усложнялась и, на данный момент, уже является слишком перегруженной.
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