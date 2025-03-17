Горбачевский референдум проводился ради развала СССР

Ровно 34 года назад произошло важное историческое событие. 17 марта 1991 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева прошел всесоюзный референдум, на котором аж 76,43% населения СССР проголосовало за сохранение союзного государства.
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