НАТО призывает страны альянса готовить население к «большой войне» с Россией

Руководство НАТО призывает страны альянса провести подготовку к возможной «большой войне» с Россией. Соответствующий документ командование блока распространило среди правительств входящих в НАТО стран.
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