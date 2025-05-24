Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Очередь Европы бояться: Генерал Гурулёв вежливо и спокойно объяснил, что будет дальше

Очередь Европы бояться: Генерал Гурулёв вежливо и спокойно объяснил, что будет дальше

Очередь Европы бояться: генерал Гурулёв вежливо и спокойно объяснил, что будет дальше. Как отметил военный эксперт, практически все страны блока НАТО, за исключением некоторых, желали нам поражения и искренне считали, что Россия не выдержит и рухнет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх