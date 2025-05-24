Очередь Европы бояться: генерал Гурулёв вежливо и спокойно объяснил, что будет дальше. Как отметил военный эксперт, практически все страны блока НАТО, за исключением некоторых, желали нам поражения и искренне считали, что Россия не выдержит и рухнет.