Очередь Европы бояться: генерал Гурулёв вежливо и спокойно объяснил, что будет дальше. Как отметил военный эксперт, практически все страны блока НАТО, за исключением некоторых, желали нам поражения и искренне считали, что Россия не выдержит и рухнет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии