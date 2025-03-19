Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Неожиданное прибытие в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года президента Сирии Башара Асада в Москву, где он официально получил убежище, вызвало волну слухов и домыслов, а также породило интерес к тем, кого Россия спасала от революционных вихрей и неминуемой кары на родине.