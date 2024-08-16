Захарова: ВСУ впервые ударили западными ракетами по Курской области

Вооруженные силы Украины впервые ударили западными ракетами по гражданским объектам Курской области. Об этом 16 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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