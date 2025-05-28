The Guardian: в вине из Европы найдены пестициды, влияющие на репродукцию

Специалисты выявили резкое увеличение содержания в европейском вине трифторуксусной кислоты (ТЖК), продукта распада химических веществ длительного действия, который несет риски для фертильности, передает The Guardian со ссылкой на исследователей из Pesticide Action Network Europe.
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