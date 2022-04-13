В Ростовской области в рамках операции «Путина - 2022» полицейские задержали двоих браконьеров

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полицейские совместно с контролирующими ведомствами проводят комплекс специальных, профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов.
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